Het Oekraïense leger heeft met succes Russische pogingen verhinderd om de Donets-rivier in de Donbas over te steken. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie vrijdag in zijn laatste inlichtingenupdate.

Oekraïne meldde woensdag al dat het met succes een Russisch bataljon had vernietigd in de buurt van het dorp Bilohorivka, in de regio van de strategische stad Lysytsjansk. Die stad is in handen van Oekraïne. Een bataljon is een militaire eenheid, hier over land met tanks en ander arsenaal, dat zelfstandig kan opereren.

De foto’s van de mislukte Russische operatie werden de voorbije dagen al verspreid: de pontonbrug werd aan flarden gebombardeerd en errond liggen over een afstand van wel honderd meter vele tientallen wrakken.

Rusland verloor volgens de Britten ‘een significant aantal gepantserde voertuigen uit minstens één tactisch bataljon, net als de pontonbruggen’.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 May 2022



Volgens Oekraïne probeerden Russische soldaten op 8 mei de rivier over te steken. Zodra ze zich aan de oversteek waagden, vernietigden Oekraïense troepen de pontonbrug en openden ze het vuur. ‘De Russische troepen liepen in de val’, klinkt het. Volgens Oekraïne zijn er mogelijk meer dan 1.000 Russische soldaten gesneuveld. Maar dat aantal zou overdreven zijn.

Riskant

De Britten bestempelen de oversteekpoging van de Russen als ‘zeer riskant’ en ziet daarin tekenen van de ‘druk’ die op Russische commandanten wordt gezet om vooruitgang te boeken bij hun operaties in Oost-Oekraïne. ‘De Russische troepen hebben geen significante vooruitgang kunnen boeken, zelfs niet na het herorganiseren van hun strijdmacht.’

Het Russische leger hoopt een ‘een doorbraak te forceren richting Slovjansk en Kramatorsk’. ‘Hun belangrijkste doel daarbij is om de Oekraïense militairen die er zijn te omsingelen en te isoleren zodat ze geen versterking of steun kunnen krijgen uit het westen van het land.’

De mislukte oversteekpoging is opnieuw een tegenslag voor het Russische leger. Na 77 dagen oorlog is de consensus onder westerse analisten dat het Russische leger veel minder sterk en modern is dan iedereen dacht. Ook de strategie waarmee het ten oorlog trok, rammelde langs alle kanten.