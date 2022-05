De begrafenisstoet van de doodgeschoten Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh in Jeruzalem is ontaard in geweld. Op de plechtigheid waren duizenden mensen afgekomen.

Op videobeelden is te zien hoe mannen die de grafkist dragen worden aangevallen door Israëlische politieagenten. Ook is te horen dat er wordt geschoten, al is niet te zien door wie.

De 51-jarige Abu Akleh werd woensdag doodgeschoten toen ze verslag deed van een inval door het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever. Al Jazeera beschuldigt Israël van moord op hun medewerkster. ‘Veroordeel Israël en hou het land verantwoordelijk voor de moord op onze collega Shireen Abu Akleh’, schreef de nieuwszender woensdag in een verklaring. Op beelden die zijn gemaakt net na haar dood is te zien dat Abu Akleh duidelijk herkenbaar is als journaliste: ze draagt een kogelwerend vest met daarop in witte letters ‘pers’ en een helm.

De Israëlische premier Naftali Bennett houdt vol dat de journaliste dodelijk geraakt werd door ‘Palestijns geweervuur’. Israël heeft toegezegd dat er een onderzoek naar de dood komt. Onder meer de VN en de Amerikaanse ambassadeur in Israël hebben opgeroepen tot een grondig onderzoek. Abu Akleh was Amerikaans staatsburger.

De afscheidsbijeenkomst van Abu Akleh in Ramallah trok donderdag ook al duizenden toeschouwers. Ze wordt op een begraafplaats in Oost-Jeruzalem naast haar ouders begraven.