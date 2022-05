Na verbod in Molenbeek en Anderlecht: Dewinter en Wilders meteen tegengehouden aan grens Sint-Joost

De extreemrechtse politici Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Geert Wilders (PVV) zijn niet ver geraakt op hun wandeling in Sint-Joost-ten-Node. De politie wachtte beiden meteen op aan de grens en wees hen op de politieverordening die hun ‘werkbezoek’ verbiedt.

De wandeling ging van het Vlaams Parlement naar het Madouplein, maar daar werden Dewinter en Wilders meteen opgewacht door een politieagent met de politieverordening in de hand. Verder dan de grens mochten beide politici niet. ‘Dit is blijkbaar een no-gozone geworden voor iedereen die zich islamkritisch opstelt’, stelde Dewinter.

De uitstap was geïnspireerd door de uitspraak van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in Humo dat hij ‘zich niet in België voelt wanneer hij door Molenbeek rijdt’. Dewinter kondigde op Twitter aan dat hij met de Nederlandse PVV-leider Geert Wilders een bezoek aan Molenbeek zou brengen – een ‘islamsafari’, noemden ze het. Ook Rousseau nodigde hij uit voor de wandeling, maar die ging daar niet op in.

Donderdagavond verbood de burgemeester van Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), de extreemrechtse kopstukken op ‘werkbezoek’ te komen in haar gemeente. De politici hadden een officiële aanvraag ingediend voor hun wandeling door Molenbeek, maar die werd via een politieverordening verboden na een negatieve risicoanalyse van de politie. De actie is niet alleen verboden voor beide politici, maar voor alle deelnemers, tegenstanders en samenscholingen van personen in het kader van de actie.

Andere gemeenten volgen

Na dat verbod werd in de naburige gemeente Anderlecht beslist om de komst van Dewinter en Wilders preventief te verbieden. Volgens burgemeester Fabrice Cumps zou het gaan om ‘een ernstige bedreiging van de openbare orde’. Vanmorgen gaf hij het politiebevel om elke vorm van samenkomst in verband met het ‘werkbezoek’ op het grondgebied van Anderlecht te verbieden. ‘Wij zullen nooit toegeven aan de provocaties van extreemrechts die enkel tot doel hebben de positieve en inclusieve dynamiek die wij dag na dag met alle inwoners van Anderlecht opbouwen, te vernietigen’, liet de burgemeester weten.

Dit bericht wordt aangevuld.