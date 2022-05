Elon Musk zet overname Twitter ‘op pauze’

Elon Musk heeft zijn overname van Twitter ‘op pauze’ gezet. Dat meldt de Tesla-baas in een tweet. Hij wil eerst bijkomende details over het aantal valse accounts op Twitter.

De deal is tijdelijk in de koelkast gezet ‘in afwachting van details die de berekening ondersteunen dat spam-/nepaccounts inderdaad minder dan 5 procent van de gebruikers vertegenwoordigen’, schrijft Musk.

Het bedrijf had eerder deze maand geschat dat valse of spamaccounts in het eerste kwartaal minder dan 5 procent van zijn dagelijks actieve gebruikers vertegenwoordigden. Musk heeft eerder aangegeven dat spambots van het platform weren een van zijn prioriteiten zou zijn. Een kleiner aantal menselijke gebruikers betekent dat het platform minder interessant is voor adverteerders, zowat de enige inkomstenbron van Twitter.

Lager bod

Musk heeft nog niet laten weten wat zijn volgende stap is. Blaast hij de overname af of probeert hij een goedkopere overnameprijs af te dingen? Feit is dat de techsector sinds hij het bod van 44 miljard dollar uitbracht op de beurs sterk onderuit is gegaan. Mocht hij vandaag een bod uitbrengen, dan zou hij zeker geen 54,2 dollar per aandeel bieden. Hij kan het grote aantal valse accounts inroepen als een nieuw element dat de waardering van het bedrijf drukt. Op basis daarvan kan hij de onderhandelingen met de raad van bestuur van Twitter heropenen en het bod van 54,2 dollar per aandeel intrekken. Hij kan dan een lagere prijs voorstellen en hopen dat de raad van bestuur van Twitter dat voorstel aanvaardt.

Dat zou in de overnamewereld niet de eerste keer zijn. Het luxeconcern LVMH, bijvoorbeeld, verlaagde twee jaar geleden zijn initiële bod op de juwelier Tiffany & Co. met als excuus dat de coronacrisis de waardering drukte.

Boeteclausules

Een tweede piste is dat Musk de zaak afblaast. De valse accounts zijn dan een excuus dat hij kan gebruiken om de boeteclausules die verbonden zijn aan het afblazen van de overname te verminderen. Er waren de laatste dagen weinig signalen dat hij dat van plan is: de lijst van medefinanciers werd alleen maar langer.

Musk was wel al zijn eigen blootstelling fel aan het verminderen. Initieel zou hij 12,5 miljard dollar aan Tesla-aandelen in onderpand geven voor een lening. Vorige week raakte bekend dat dat nog maar 6,25 miljard zou zijn. Gisteren was al sprake van het feit dat Musk helemaal geen lening zou aangaan en die 12,5 miljard bij nieuwe aandeelhouders zou ophalen, wat wellicht aantoont dat Musk er minder van overtuigd raakt of de Twitter-overname financieel voor hem wel zo interessant is.

Wie wel gelukkig is met een mogelijk afblazen van de deal, zijn de aandeelhouders van Tesla. Het aandeel wint voorbeurs 5,9 procent. Twitter daarentegen zakt met 15,1 procent.