In dierenpark Planckendael in Mechelen is rond 11.15 uur een bonobo ontsnapt. Het park is ontruimd, alle bezoekers zouden inmiddels in veiligheid zijn.

De aap zou in een boom buiten zijn verblijf zitten. De politie is ter plaatse. ‘Veiligheid is prioritair’, schrijft het dierenpark op Twitter. Het dier heeft inmiddels een banaan met verdovingsmiddel opgegeten. Verzorgers wachten nu tot de aap in slaap valt, zodat ze het beest terug naar het bonoboverblijf kunnen brengen.

In 2016 slaagde een leeuwin in het dierenpark er al eens in om te ontsnappen uit haar verblijf. Ze liep vier uur vrij rond in het park en moest helaas gedood worden omdat ze te dicht bij bezoekers kwam die vastzaten in een oude treinwagon in het park.