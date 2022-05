Podcasttips | Welkom op de gastenlijst van concertzaal AB

Concertzaal Ancienne Belgique volgt de muzikale actualiteit samen met Rik De Brucyker van nabij op. Ernst-Jan Pfauth spreekt met succesvolle mensen over de jaren voor het succes. ‘Storycorps’ toont dan weer dat ook alledaagse levens vol verhalen zitten.

Amerika mag dan het epicentrum van de entertainmentindustrie zijn, als er een ding is wat de Amerikanen niet kunnen, is het de magie van het Eurovisiesongfestival kopiëren. Dit jaar deden ze er zelfs een poging toe. American song contest haalde daarvoor Kelly Clarkson en Snoop Dogg aan boord. Het mocht niet baten. Dit programma kwam nog niet tot aan de enkels van het origineel, concludeert de Amerikaanse podcast Pop culture happy hour.

Toch hangen er donkere wolken boven het Eurovisiesongfestival. Maakt de oorlog in Oekraïne er een zwartgallig feestje van? Songfestivalkenner en chef cultuur Filip Tielens is er gerust op: zelfs een geopolitieke kwestie krijgt Eurovision niet klein. Hij vertelt er alles over in Radar, de cultuurpodcast van De Standaard.

Als uitsmijter mocht ik ook nog een schattig reeksje op Netflix tippen. Heartstopper doet harten van kijkers en critici sneller slaan. Vooral jonge vrouwen krijgen er hartjes van in de ogen. Waarom homoromantiek zo goed scoort bij jonge vrouwen, was dan weer voer voor een apart artikel.

Rik De Brucyker presenteert ‘Guestlist’, een podcast van de Ancienne Belgique. Foto: Ancienne Belgique

1. De Ancienne Belgique legt de muziekliefhebber in de watten

De Ancienne Belgique in Brussel is een huis van vertrouwen voor muziekliefhebbers. Wat een opluchting dat Guestlist, de podcast uit eigen huis, dat ook reflecteert. Podcastmaker Rik De Brucyker geeft veel meer dan een blik achter de schermen van de iconische, rode concertzaal. Hij volgt de muzikale actualiteit van nabij op en ontvangt elke maand nieuwe gasten van diverse pluimage om die verder uit te diepen.

Zo praat hij met Arlen Dilsizian, een van de mannen achter het platenlabel Nyege Nyege, over hedendaagse elektronische muziek in Oost-Afrika. Beats uit Oeganda klinken net iets anders dan die uit Berlijn. Dichter bij huis mocht Marcel Vanthilt herinneringen ophalen aan de Brusselse new wave van de jaren 80, terwijl de bandleden van Whispering Sons kwamen uitleggen hoe ze een eigentijdse draai geven aan de kille sound.

De recentste aflevering gaat misschien wel het hardst. De liveopname vanop het DS Podcastfestival is namelijk een onderonsje voor metalliefhebbers. Vincent Loozen vertelt over de pioniers in de Lage Landen en de Belgische connectie met Metallica. Channel Zero cultiveert de puberteit, en Iris Goessens (Spoil Engine) en Thomas Michiels (Pyschonaut) fixeren hun blik op de hedendaagse scene.

Ernst-Jan Pfauth spreekt met bekende mensen over hoe ze geworden zijn wie ze zijn. Foto: Ernst-Jan Pfaut/Pom

2. Voor het succes waren er de ...

Wat is succes? En hoe bereik je het? Er sneuvelden al meerdere bossen aan boeken die deze vragen proberen te beantwoorden. De kwestie schemert ook door in alles wat de Nederlandse journalist Ernst-Jan Pfauth onderneemt. Bij De Correspondent, dat hij mee oprichtte, maakte hij van zelfverbetering zijn journalistieke specialiteit. In POM, zijn wekelijkse podcast over media, cultuur en technologie met Alexander Klöpping, heeft hij het regelmatig over productitviteitsexperimenten.

Podcast Jonge jarenis alweer een exponent van die fascinatie met succes. Daarin spreekt Pfauth met bekende Nederlanders, allemaal excellenties in hun vakgebied, over de jaren voor de doorbraak. Waaraan of aan wie hebben ze hun prestaties te danken? Het zijn openhartige gesprekken met onder anderen Matthijs van Nieuwkerk en Ilja Leonard Pfeijffer.

Ik luisterde naar het interview met Neelie Kroes. De Nederlandse toppolitica is gewoonlijk niet tuk op retrospectieve interviews, merkt Pfauth aan het begin op. ‘Waarom heb je dan toegezegd?’, vraagt hij. ‘Ja, dat vroeg ik me dus ook af toen ik onderweg was naar hier’, antwoordt de voormalige Europees commissaris. Kroes is rechtuit, zoveel is duidelijk. Gelukkig is ze dat in al haar antwoorden. Ze vertelt over het transportbedrijf van haar vader, haar drijfveren om altijd financieel onafhankelijk te blijven van een man en waarom je hogere studies maar beter niet verkwanselt.

Ontroerend, lieflijk en opmonterend, dat is ‘Storycorps’. Foto: NPR/Storycorps

3. ‘Storycorps’, voor fans van ‘C’mon, c’mon’, ‘Relaas’ en ‘This American life’

De grote afwezige op de Oscars dit jaar was wat mij betreft C’mon c’mon, een film van Mike Mills met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. Phoenix speelt Johnny, een Amerikaanse radioproducer die tijdelijk de zorg voor zijn neefje op zich neemt. Doorheen de film interviewt hij Amerikaanse kinderen over wat het betekent om vandaag op te groeien. Hun antwoorden, die trouwens niet geacteerd zijn, worden verweven in het verhaal en vormen een van de vele hoogtepunten uit de film.

Toen ik Storycorps leerde kennen, kwam C’mon c’mon opnieuw bij me op. De non-profit verzamelt levensverhalen van gewone Amerikanen door hun simpele vragen te stellen, zoals: ‘Wie is de belangrijkste persoon in jouw leven?’ De nationale bibliotheek van de Verenigde Staten bewaart al meer dan 600.000 antwoorden in het American Folklife Center. Indrukwekkend, maar wij kunnen gewoon luisteren naar de afgeleide podcast.

Met de hulp van de publieke omroep NPR puurt Storycorps er telkens een half uur ontroering en lieflijkheid uit. Fans van Relaasen This American life vinden hier gegarandeerd hun ding. Het nieuwe seizoen is net begonnen en belooft acht afleveringen over helpers. Een beetje cynicus gooit nu allicht de handen in de lucht en moppert iets van ‘hallo, Bond Zonder Naam’. Ik hoor je, ik volg je, maar ik nodig je toch uit om eens te luisteren. Wie weet ben je als Johnny uit C’mon c’mon en is het gewoon een kwestie van ontbolsteren.

