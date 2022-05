Op bodycambeelden die het Azov-regiment donderdag heeft verspreid zou te zien zijn hoe Oekraïense soldaten in vuurgevechten verwikkeld zijn in de staalfabriek in Marioepol. Volgens Kiev voeren Russische troepen aanvallen uit met tanks en artillerie. De Oekraïners die zich nog steeds op de site verschansen, blijven zich ondanks een gebrek aan munitie en een groot aantal gewonden, hevig verzetten.