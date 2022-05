Vandenbroucke zet licht op groen voor sancties langdurig zieken

Bedrijven met opvallend veel langdurig zieken en langdurig zieken die weigeren een vragenlijst in te vullen, kunnen sancties opgelegd krijgen. De nieuwe regels zullen ingaan op 1 januari 2023.

Het akkoord over de sancties van langdurig zieken was al zo goed als rond, maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) moest alleen nog ‘de puntjes op de i zetten’. Dat zei hij dinsdagochtend in de Kamercommissie Sociale Zaken. Op de ministerraad vandaag werden de maatregelen voor werknemers en werkgevers afgeklopt die zullen ingaan op 1 januari 2023. Dit jaar nog zullen ook de maatregelen voor de regio’s, verzekeringsinstellingen en artsen goedgekeurd worden.

Tegen de beslissing was unanieme weerstand van de sociale partners, maar dat bracht Vandenbroucke niet op andere gedachten. Door de beslissing riskeren bedrijven (met gemiddeld minstens 50 werknemers) met opvallend veel langdurig zieken vanaf 2023 een financiële sanctie. Langdurig zieken die niet ingaan op de uitnodiging van de nieuwe terug-naar-werk-coördinatoren of die blijven weigeren om de verplichte vragenlijst in te vullen over een ­mogelijke terugkeer naar werk, kunnen dan weer 2,5 procent van hun uitkering verliezen.

Responsabilisering

‘Het is verbazingwekkend hoe die sancties zomaar doorgeduwd worden terwijl zowat iedere geconsulteerde stakeholder, van patiëntenverenigingen tot de sociale partners, zich er duidelijk en formeel tegen uitgesproken heeft’, vertelde Maarten Hermans, stafmedewerker bij de christelijke vakbond ACV, eerder al aan De Standaard.

De regering kondigde in oktober al aan dat er werk gemaakt werd van responsabilisering van langdurig zieken, maar ook van bedrijven, ziekenfondsen en artsen. De plannen maken deel uit van het voornemen van de regering om de werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80 procent.