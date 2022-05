Indiaas echtpaar klaagt zoon aan voor uitblijven kleinkind

Een echtpaar in India klaagt hun zoon aan omdat hij hen nog geen kleinzoon geschonken heeft. Dat melden Indiase media. Als de man binnen het jaar geen kind krijgt, willen ze bijna 625.000 euro van hem zien.

De man is zes jaar getrouwd, maar uit het huwelijk zijn tot grote ontsteltenis van zijn ouders, Sanjeev en Sadhana Prasad, nog geen kinderen voortgekomen.

De Times of Indiameldt dat de aanklacht in de zaak ‘mentale kwelling’ is. ‘Ik heb maar één zoon’, citeert de krant de 61-jarige vader van de man. ‘Als we een kleinkind hebben om tijd mee door te brengen, zal onze pijn draaglijk zijn’, denkt de gepensioneerde Indiër.

Het bedrag dat het koppel van hun zoon eist is volgens hen compensatie voor al het geld dat ze in zijn opleiding en bruiloft hebben gestoken. Het tweetal zegt hun zoon een luxeauto ter waarde van bijna 80.000 euro cadeau te hebben gegeven, een trouwreceptie in een vijfsterrenhotel en een huwelijksreis in het buitenland. Bovendien zou zijn opleiding tot piloot hen zo’n 60.000 euro gekost hebben.

De advocaat van het echtpaar laat weten dat het waarschijnlijk de eerste keer in de geschiedenis van het land is dat ouders hun kind aanklagen voor het uitblijven van een kleinkind. De betrokken partijen wonen in de staat Uttarakhand, in het noorden van India. ‘Het is een droom van elke ouder om grootouder te worden. Deze mensen wachten daar al jaren op’, aldus de advocaat.

De zoon en zijn vrouw hebben voor zover bekend nog geen commentaar gegeven op de zaak. De zaak wordt op 17 mei door de rechter behandeld.