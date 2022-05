Dag na eerste besmetting meldt Noord-Korea eerste coronadode

In Noord-Korea zijn zes mensen overleden aan koorts, van wie één persoon positief testte op covid-19. Dat meldde het staatspersagentschap KCNA vrijdag. Donderdag had het land zijn eerste officiële coronageval gemeld. Nu klinkt het dat een ‘onbekende koorts’ door het land raast.

‘Een koorts waarvan de oorzaak niet vastgesteld kon worden, verspreidde zich vanaf eind april explosief doorheen het hele land’, klinkt het vrijdag in Noord-Korea. Een dag nadat leider Kim Jong-un de eerste officiële besmetting in het land meldde, is er al sprake van een dode. In totaal zijn er zes overlijdens vastgesteld, waarbij één iemand zeker besmet was met een subvariant van de omikronvariant van het coronavirus vastgesteld.

187.800 mensen worden ‘geïsoleerd en behandeld’ voor de koorts, maar zeker 350.000 burgers zouden last hebben van koortsachtige klachten. De autoriteiten hadden het oorspronkelijk over een omikronuitbraak in hoofdstad Pyongyang. Vrijdag meldde het officiële staatspersagentschap KCNA dat de uitbraak ook voorbij de hoofdstad reikt.

Leider Kim Jong-un beloofde lockdownmaatregelen om het virus in te dijken, maar voorlopig is het niet duidelijk hoe streng die lockdown precies is. Geen enkele van de 25 miljoen Noord-Koreanen in gevaccineerd tegen het coronavirus. Pyongyang weigerde verscheidene keren vaccins van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), China en Rusland. Bovendien waarschuwen mensenrechtenactivisten dat verschillende burgers ondervoed en dus kwetsbaar zijn voor ziekte.

Eerste uitbraak?

Het is weinig waarschijnlijk dat niemand in Noord-Kora in de afgelopen twee jaar het coronavirus heeft opgelopen. Zo ontsloeg Kim Jong-un een jaar geleden verschillende hoge functionarissen omdat ze het regeringsbeleid tegen corona niet goed zouden hebben uitgevoerd. Zo hadden ze ‘een grote crisis’ veroorzaakt, aldus de leider, die verder niet in details trad. De huidige maatregelen suggereren dat de recentste uitbraak de grootste is die het land tot nog toe gezien heeft.

Noord-Korea deelt ook een grens van bijna 1.500 kilometer met China, die lang niet overal goed bewaakt is. Onder meer in de Chinese grensstad Dandong is het aantal besmettingen de afgelopen weken hard opgelopen.