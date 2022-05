Omstreden Hollywoodster Kevin Spacey gaat weer acteren

Zijn carrière leek definitief voorbij, maar de gevallen Hollywoodster Kevin Spacey (62) heeft zowaar een nieuwe rol beet.

Hij gaat acteren in de historische dramafilm 1242 - Gateway to the West, over de Mongoolse leider Batu Khan. Voor de acteur is het zijn eerste grote project sinds hij in 2017 aan de kant werd geschoven bij de Netflix-reeks House of cards wegens beschuldigingen van seksueel wangedrag. Acteur Anthony Rapp onthulde dat hij op zijn veertiende door Spacey was betast. Daarna volgden nog meer beschuldigingen.

Vorig jaar kreeg Spacey al een kleine rol in een Italiaanse film, maar die in 1242 zal van een ander kaliber zijn. De film gaat over de invasie die Batu Khan, de kleinzoon van Djenghis Khan, leidde in Europa en hoe een ontmoeting met een spirituele man en een kasteel in Hongarije het einde van zijn opmars betekende.