Weerbericht | Het blijft zonnig en droog

Terwijl er vrijdagvoormiddag nog wat wolken zijn, breekt de zon in de namiddag door. Het blijft droog en het kwik stijgt tot 17 graden in de Ardennen en aan zee, rond de 20 graden in het centrum van het land en 22 graden in de Kempen. Dat zegt het KMI.

‘s Avonds is het helder. De temperaturen zakken tot 1 à 5 graden in de Ardennen en 5 à 9 graden elders.

Ook zaterdag is het droog en zonnig, met hier een daar een wolk. De maxima gaan dan naar 20 graden in de Ardennen en 25 graden in het binnenland. Aan de kust zorgt een zeebries voor verkoeling en gaat het kwik maar tot 18 graden.

Zondag meer bewolking, met vooral ‘s avonds kans op buien. Die kunnen ook gepaard gaan met onweer. De temperaturen klimmen nog wat hoger, met maxima tussen de 23 en 28 graden.

Komende week blijven de temperaturen hoog. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af, kunnen er buien vallen en is er kans op onweer. Dinsdag is het vrij zonnig, terwijl we woensdag en donderdag weer onweersbuien kunnen verwachten.