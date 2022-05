Honderden kinderen krijgen volgend schooljaar niet het onderwijs dat ze nodig hebben door het plaatsgebrek in de buitengewone scholen. In Antwerpen gaat het om 737 kinderen.

Heel wat ouders die hun kind wilden inschrijven in het buiten­gewoon onderwijs, komen van een kale reis terug. In de meeste steden is de zogenaamde aanmeldingsprocedure – het systeem waarbij je via de ...