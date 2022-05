België naar finale Eurovisiesongfestival

De Belgische inzending Jérémie Makiese wist zich te plaatsen voor de finale van het Eurovisiesongfestival. Met zijn nummer ‘Miss you’ eindigde hij bij de eerste tien van de achttien landen in de tweede halve finale.

Veel ballades, veel nummers over liefdesverdriet en ook veel platte discodreunen in deze tweede halve finale van het Songfestival in Turijn. Jérémie Makiese trad op als zestiende, met een lied dat het midden hield tussen soul, gospel, r&b en pop. De 21-jarige zanger uit Brussel zette een overtuigende zangprestatie neer in ‘Miss you’, inclusief hoge uithalen. Daarmee kon hij de vakjury en de kijkers thuis overtuigen voor een plaatsje in de finale zaterdag. De RTBF-kandidaat werd zelfs als eerste afgeroepen door de presentatoren. Na VRT-inzending Hooverphonic vorig jaar staat België dus voor het tweede jaar op rij in de finale.

Ook de Zweedse zangeres Cornelia Jacobs, een van de favorieten voor de eindwinst, wist zich te plaatsen voor de finale met het knappe nummer ‘Hold me closer’. De andere inzendingen die doorstoten naar de finale zijn de dramatische en enigszins belegen ballades van Polen, Australië en Azerbeidzjan, de euforische dance van Tsjechië, de geinige artpop van Servië, de zomerse latinpop van Roemenië, de spaghettiwesterngitarist uit Estland en de oude bekenden van The Rasmus uit Finland.

In de finale zaterdagavond nemen 25 landen het tegen elkaar op. De Oekraïnse groep Kalush Orchestra is topfavoriet voor de eindzege met het nummer ‘Stefania’. Ook zanger Sam Ryder uit het Verenigd Koninkrijk (‘Space man’) en het Italiaanse duo Mahmood & Blanco (‘Brividi’) maken een kans op de overwinning. De Nederlandse zangeres S10 haalde dinsdag al de finale, met het nummer ‘De diepte’. Zij maakt een goede kans om in de top tien te eindigen.