Onderweg naar de kust voor een avondopdracht, lees ik de krant. Ik had me voorgenomen er eentje voor vertrek te ­kopen, maar de file voor de kiss-and-ride gooide roet in het eten. Digitaal doorblader ik het nieuws, vastberaden de tijd nuttig te besteden. Ik hou het zoals gewoonlijk niet echt lang vol. Nog voor ik de ernstige actualiteitskoppen door­genomen heb, trekt een foto van een bord met gekookte aardappelen, groenten en een kippenbil mijn aandacht. Ik heb nog niet gegeten en klik spontaan. In het artikel wordt een onderzoek besproken dat aantoont dat we in Vlaanderen geen gekookte aardappelen meer eten. Waar eerst hongerige nieuwsgierigheid me tot lezen dreef, verschuift het gevoel snel naar nostalgie.