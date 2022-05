Als er één woord van toepassing is op het ontslag van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), dan wel ‘onvermijdelijk’. Met een minister die zich vastklampt aan het pluche, zouden de christendemocraten er nooit in slagen om de harten en de kiesintenties van de Vlamingen te heroveren. Dat zag Beke zelf ook in, zei hij gisteren.