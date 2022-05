Lorin Parys geeft zichzelf vijf jaar om voetbalgeweld in te dijken

Om de strijd met de voetbalhooligans aan te gaan worden toegangs­tickets enkel nog op naam verkocht en gaan stadionverboden vanaf volgend seizoen sneller in.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), de ceo van de Pro League Lorin Parys en de ceo van de voetbalbond Peter Bossaert stelden vrijdag in het stadion van KV Mechelen een nieuw veiligheidsplan voor. De bedoeling is om de voetbalwet, die dateert uit 1998 en werd ontworpen in aanloop naar Euro 2000, grondig te herzien. Volgens de voetbalwet is het mogelijk supporters die over de schreef gaan, boetes tot 5.000 euro en een stadionverbod tot vijf jaar op te leggen, zonder tussenkomst van het gerecht.

De voetbalwet leek twee decennia zijn werk te doen maar recentelijk laaide het geweld opnieuw op. In de tweede helft van 2021 werden 640 pv’s opgesteld. Dat zijn er vijftig procent meer dan in de tweede helft van 2019 (429), de laatste normale seizoenshelft voor de coronacrisis losbarstte. Bijna geen week gaat voorbij zonder incidenten in ons (prof)voetbal.

Het plan van Parys en Verlinden bestaat grotendeels uit intenties en de oprichting van werkgroepen. Een datum voor een nieuwe voetbalwet is er niet. ‘Dit is een startpunt en hopelijk het begin van een cultuuromslag’, zei Parys donderdag. De nieuwe ceo van de Pro League geeft zichzelf vijf jaar om het geweld in de stadions in te dijken.

De meest in het oog springende maatregel in het plan is de aanpassing van de ticketverkoop. Vandaag kunnen hooligans een stadionverbod omzeilen door een (anoniem) ticket voor een wedstrijd te kopen. Die mogelijkheid zou verdwijnen; alle tickets worden op naam uitgegeven.

‘Net als tijdens de coronapandemie zullen supporters aan de ingang een identiteitsbewijs moeten laten zien’, zegt Parys. ‘Ons ticketsysteem wordt verbonden met een nieuwe databank. Daar worden de huidige drie soorten stadion­verbod gebundeld.’

In de toekomst hoopt de Pro League dat camera’s met gezichtsherkenning het werk vergemakkelijken. Stewards moeten dan weer de bevoegdheid krijgen de identiteitscontroles uit te voeren. Al die maatregelen moeten in wetten worden gegoten. Een tijdlijn daarvoor is er nog niet.

Sneller een stadionverbod

Volgend seizoen wel al in voege is de hervorming van de burgerrechtelijke stadionverboden. De termijn waarop een verbod wordt uitgesproken wordt teruggebracht tot 25 dagen, het beroep is niet langer opschortend. Daardoor zouden daders van voetbalgeweld onmiddellijk uit het stadion verdwijnen. ‘Nu kunnen ze soms nog weken blijven komen, wat een signaal van straffeloosheid met zich meebracht’, aldus Parys.

De vraag is wie de investering in meer veiligheid zal betalen. De Pro League heeft nog een potje geld van het voorbije EK. ‘Die middelen worden aangewend om al onze stadions uit te rusten met camera’s’, zegt Lorin Parys. Daarnaast zullen clubs ook meer stewards kunnen aanwerven en opleiden.