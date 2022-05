De beslissing van Finland – en hoogstwaarschijnlijk ook Zweden – om toe te treden tot de Navo, lokt boze reacties uit in Rusland. ‘Dit bedreigt onze veiligheid. We moeten hierop reageren.’ Moskou grijpt weer naar het gaswapen.

Een grote verrassing was de gezamenlijke verklaring van de Finse premier en president niet. Sinds de Russische invasie in Oekraïne is de houding van de Finnen tegenover de Navo ingrijpend veranderd. ...