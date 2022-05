Politici reageren op ontslag Beke: ‘Je bent en blijft een grote meneer’

Vlaamse politici reageren begripvol en vaak ook dankbaar na het ontslag van Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V). Voor oppositieleden is ook een ommekeer in beleid noodzakelijk.

Kandidaat-voorzitter voor CD&V Sammy Mahdi bedankt Beke via Twitter voor de kansen die hij hem gaf. ‘Je bent en blijft een grote meneer. Vandaag opnieuw’, schrijft hij.

Bedankt voor alle kansen die je mij gaf @wbeke. Je bent en blijft een grote meneer. Vandaag opnieuw. Merci ❤️ — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) May 12, 2022

Aftredend partijvoorzitter Joachim Coens zegt dan weer dat hij de beslissing begrijpt. ‘Wouter heeft voor zichzelf deze beslissing genomen. Hij heeft heel veel gedaan voor de partij en het departement Welzijn. Maar ik heb begrip voor wat hij voelt en ervaart’, zei hij aan VRT.

‘Beke heeft veel middelen naar de welzijnssector gekregen, en dat werd onderbelicht. Bij bepaalde media lag hij systematisch onder vuur’, zei Coens. ‘Er zijn veel moeilijke momenten geweest in de welzijnssector. Hij heeft altijd gemeend dat hij zijn verantwoordelijkheid moest opnemen, bijvoorbeeld met de vaccinatiecentra, maar op een gegeven momenten stapelen de zaken zich op.’

Beke, Mahdi en Coens bij de vorige voorzittersverkiezingen in 2019 Foto: BELGA

Collega-minister en partijgenote Hilde Crevits heeft begrip voor de beslissing. ‘Jarenlang samengewerkt, altijd met evenveel inzet en engagement voor partij en als minister. Heel veel dank’, schrijft ze op Twitter.

Over de partijgrenzen

Niet enkel binnen zijn eigen partij komen reacties op Bekes ontslag. Minister-president Jan Jambon (N-VA) bedankt Beke via Twitter. Hij betreurt het ontslag van zijn minister, maar heeft er vanuit menselijk standpunt alle begrip voor. N-VA-voorzitter Bart De Wever noemt Beke ‘correct en respectvol’ via sociale media en wenst hem en zijn familie het allerbeste toe.

De vice-minister-president voor Open VLD Bart Somers omschrijft Beke als ‘een goede en respectvolle collega’. ‘Ik ben dankbaar dat ik met hem mocht samenwerken.’

Ik heb @wbeke altijd ervaren als een goede en respectvolle collega, een harde werker en iemand met een sterk maatschappelijk engagement. Ik ben dankbaar dat ik met hem mocht samenwerken. — Bart Somers (@BartSomers) May 12, 2022

Oppositie wil ommekeer

Jos D’Haese, de fractieleider van oppositiepartij PVDA in het Vlaams Parlement keek dan weer vol verwondering naar Bekes persconferentie waarin hij zijn vertrek aankondigde. ‘Geen woord over de verantwoordelijkheid voor alles wat er is misgelopen, geen woord over wat er moet veranderen. Alleen woorden van lof voor zichzelf en een veeg uit de pan voor de pers. Wereldvreemd.’

Geen woord over de verantwoordelijkheid voor alles wat er is misgelopen, geen woord over wat er moet veranderen. Alleen woorden van lof voor zichzelf en een veeg uit de pan voor de pers. Wereldvreemd. — Jos D'Haese (@JosDHaese) May 12, 2022

Vanop de oppositiebanken reageerde ook kandidaat-voorzitter voor Groen, Jeremie Vaneeckhout. Ontslag is volgens hem nooit de essentie, maar was in deze wel onvermijdelijk. ‘Het Vlaams zorg/welzijnsbeleid moet fundamenteel anders. Op maat van mensen, meer erkenning voor zij die het nodig hebben en zij die zorg verstrekken. Dat zijn politieke keuzes. Ook voor opvolger’, voegt hij toe.

Chris Janssens van het Vlaams Belang, de oppositie ter rechterzijde in het Vlaams Parlement, zegt dat het ontslag meer zegt over het Vlaamse politieke establishment. ‘Opvallend is dat Wouter Beke niet moest vertrekken wegens het falen van zijn beleid, maar wel in het kader van een operatie “propere lei” wegens de peilingen.’