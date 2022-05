Ook een ontsnappingskunstenaar als Beke komt ooit ten val

Bepaald verrassend kan het ontslag van Wouter Beke niet genoemd worden. Het drama van de overleden baby na verwondingen in een kinderdagverblijf ligt nog vers in het geheugen, maar eigenlijk liep het met Beke als minister van Welzijn al fout van bij zijn aanstelling. En toen moest de coronacrisis nog komen. Een terugblik.

Flashback naar eind februari. De Vlaamse regering had net uitgepakt met het langverwachte en felbevochten akkoord over het stikstofdossier en de bouwshift. Maar ongeveer tegelijk werd in het Vlaams Parlement ...