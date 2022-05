Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) stapt op

Wouter Beke, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, kondigt zo dadelijk zijn ontslag aan als minister. Dat hebben bronnen binnen de partij bevestigd aan De Standaard. Zijn partij, CD&V, verkeert in diepe crisis.

Beke ligt al een tijd onder vuur. Ongelukkige communicatie over het ouderschapsverlof, een overleden kind in een kinderdagverblijf en een bijzonder zwaar dodental in de woonzorgcentra tijdens de coronacrisis deed heel wat stof opwaaien over de minister.

Zijn voorzitter, Joachim Coens, nam vorige vrijdag ontslag na een dramatische peiling.