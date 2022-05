Bouchez bijt het in zand: verbod op gokreclame blijft onveranderd

Georges-Louis Bouchez haalt bakzeil. Het verbod op gokreclame houdt stand. Al krijgt de MR-voorzitter over enkele maanden een herkansing.

Morgenochtend bespreekt de kern het verbod op gokreclame. Maar wie dacht dat Alexander De Croo (Open VLD) zijn partijgenoot Vincent van Quickenborne zou terugfluiten, moet zijn mening herzien. Vanmiddag schaarde de premier zich op een emotionele manier achter zo’n verbod. Tijdens de plenaire vergadering hekelde hij de ‘politieke beschouwingen’ van de oppositie. Hij benadrukte hoezeer een gokverslaving tot persoonlijke drama’s leidt. ‘Dit gaat over het beschermen van kwetsbaren,’ zei hij.

De kwestie veroorzaakte begin deze week een flinke tegenstelling binnen Vivaldi. Justitieminister Van Quickenborne voerde zo’n verbod door via een koninklijk besluit, zo moest hij niet via de ministerraad passeren. De werkwijze zette de MR buitenspel. De Franstalige liberalen willen van zo’n verbod niet weten. Vooral Bouchez – die een door een gokbedrijf gesponsorde voetbalploeg leidt – ontbond zijn duivels. Zijn partij zou alles in het werk stellen om dat verbod tegen te gaan. De justitieminister had wel de handtekening van alle bevoegde ministers, daar zat geen enkele Franstalige liberaal bij.

‘Methode’

Nu was De Croo niet zo gelukkig met de werkwijze van Van Quickenborne. Een regeringspartij isoleren getuigde van weinig collegialiteit. Maar de relatie tussen Van Quickenborne en Bouchez zit al even onder het vriespunt. De Kortrijkzaan stelt het niet op prijs dat de hyperactieve MR-voorzitter zijn partij voortdurend in de problemen brengt.

Maar de premier verdedigde het koninklijk besluit en benadrukt dat andere landen België zijn voorgegaan. Overigens wordt alleen reclame verboden, niet de activiteit op zich. De Croo vond het logisch dat er binnen de meerderheid nog zou worden gesproken over de ‘methode’. Maar hij vroeg om ‘de essentie niet uit het oog te verliezen’. Het argument dat zo’n verbod nadelig zou zijn voor sportclubs, lachte hij weg. ‘Als sommige van onze sporten verslaafd zijn aan dit soort van financiering, dan hebben ze andere problemen.’

Nieuw front

De teksten zijn ondertussen vertrokken naar Europa en naar de Raad van State. Over drie maanden moet blijken of ze inhoudelijk alle kritiek kunnen weerstaan. Op dat moment opent zich een nieuw front voor Bouchez. De kans bestaat dat Europa de maatregelen als een inbreuk op de concurrentie beschouwt. Dan moet een en ander opnieuw worden herbekeken (en mogelijk afgezwakt) of wordt de Nationale Loterij verder mee in het bad getrokken.

De MR-voorzitter heeft alvast geen zin om te ontwapenen. ‘Gokken leidt tot een ravage bij bepaalde mensen, dat is waar. Maar alles verbieden is geen oplossing. Ik kan de getuigenissen voorlezen van mensen die alles verloren hebben door het faillissement van hun zaak. Maar daarom verbieden we geen handel. Een beetje nuance en realisme,’ liet hij via Twitter weten. Hij kreeg als antwoord dat de handel niet wordt verboden, alleen de reclame.