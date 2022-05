Russische soldaten gefilmd terwijl ze ongewapende burgers doodschieten

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft beelden verkregen waarin te zien is hoe twee Oekraïense burgers in de rug worden geschoten door Russische soldaten.

Het schietincident vond plaats op 16 maart, toen Rusland oprukte richting Kiev. Russische soldaten hielden halt aan een autogarage aan een steenweg richting Kiev. Ze probeerden in te breken in de garage, toen de eigenaar met zijn kompaan tussenbeide kwam. De Oekraïners meldden zich met de handen in de lucht en liet zich fouilleren. De soldaten zouden om sigaretten gevraagd hebben.

Vervolgens is te zien hoe de twee Oekraïense mannen nietsvermoedend wegwandelden na het gesprek, waarna de soldaten plots weer om de hoek verschenen en hen in de rug schoten. Een van de twee kon nog mankend wegkomen en de Oekraïense hulpdiensten verwittigen. Die kwamen snel ter plaatse, waarna een vuurgevecht uitbrak. De twee slachtoffers konden niet gered worden.

Volgens CNN wordt het incident onderzocht als oorlogsmisdaad. De soldaten waren niet verwikkeld in een gevecht en hadden geen reden om te vuren op de burgers.