Verenigd Koninkrijk daalt in lgbti-ranglijst: ‘Het land gaat erop achteruit’

Het Verenigd Koninkrijk, ooit aanvoerder van de jaarlijkse ranglijst over lgbti-rechten, zakt verder weg op die lijst. Activisten wijzen naar het anti-trans-sentiment in het land.

Het VK is de grootse daler dit jaar in de lgbti-ranglijst, het staat nu veertiende. Zeven jaar geleden was het VK nog de aanvoerder van de Rainbow Europe Index, een jaarlijkse ranglijst opgesteld door lgbti-belangengroep Ilga. Die ranking geeft 49 Europese landen een score op basis van de rechten die het land heeft om lgbti-mensen te beschermen. ‘Het feit dat het VK is gezakt op de ranglijst, toont aan hoe groot de behoefte is om een gesprek te voeren over lgbti-rechten’, vertelt de Britse journaliste en lgbti-schrijfster Amelia Abraham aan De Standaard.

‘Niet het verbod dat we nodig hebben’

Verschillende lgbti-activisten duiden het nieuwe verbod op conversietherapie aan als mogelijke reden voor de daling. Dat soort therapie bestaat uit praktijken om de seksuele geaardheid of genderidentiteit van een persoon te veranderen. Tot ongenoegen van de activisten komen trans personen in dat verbod niet aan bod. ‘De overheid beweert dat het te ingewikkeld zou zijn om in te voeren’, legt Abraham uit. ‘Maar als het verbod niet ook trans personen beslaat, dan is het niet het verbod dat we nodig hebben.’ Zij vindt dan ook dat de uitsluiting van transgenders het bredere anti-trans-sentiment aantoont dat momenteel in het VK opgang maakt.

Geen verrassing

‘Het Verenigd Koninkrijk is achteruit aan het gaan’, zegt Evelyne Paradis, de uitvoerend directeur van Ilga, aan Reuters. En dat is te zien aan de lijst, want met een veertiende plaats en een score van 53,9 procent komt het VK dit jaar onder landen als Frankrijk, Nederland, IJsland en ook België te staan, dat een score van 71,5 procent kreeg.

De daling komt voor velen niet als een verrassing. De Britse overheid loopt volgens activisten immers achter op heel wat andere landen die al verschillende wetten hebben aangenomen om lgbti-mensen te beschermen. ‘Totdat we dit soort maatregelen nemen, die fundamenteel zijn, denk ik niet dat we hoger op de ranglijst zullen komen’, aldus Abraham.