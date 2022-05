Producent Talpa bevestigt: ‘Vanaf maandag opnieuw “Vandaag Inside” met Johan Derksen’

Het programma Vandaag Inside met Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp zal vanaf volgende maandag weer te zien zijn op de Nederlandse televisie. Dat heeft nu ook Talpa Network bevestigd.

De drie presentatoren besloten op 29 april te stoppen, nadat Derksen op televisie had bekend dat hij verschillende decennia geleden een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Nadat er commotie was ontstaan, kwam Derksen terug op zijn verhaal en beweerde hij dat er geen penetratie was geweest.

In een verklaring zegt Talpa nu gesproken te hebben met de drie, en op basis daarvan te hebben besloten het programma weer uit te zenden. Derksen Genee en van der Gijp zitten ‘af en toe op het randje’, geeft het netwerk toe, en de uitspraak van Derksen was ‘in meerdere opzichten een stap te ver’. De presentator heeft ondertussen volgens Talpa echter ‘duidelijk genoeg afstand genomen van hetgeen er mis is gegaan’. ‘Een programma als Vandaag Inside verdient een plek in het Nederlandse medialandschap’, besluit het netwerk.

Derksen zelf had woensdag al aan de Nederlandse media laten weten dat het programma zou terugkeren op televisie, maar Talpa deed het bericht toen nog af als ‘voorbarig’.