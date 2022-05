Met het nummer ‘Miss you’ vertegenwoordigt de 21-jarige Jérémie Makiese vanavond ons land in de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival. De goedlachse en perfect tweetalige ‘zingende keeper’ voelt zich duidelijk in zijn sas in Turijn, maar of zijn nummer en act volstaan om naar de finale door te stoten, is nog maar de vraag.