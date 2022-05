Een passagier zonder vliegervaring heeft in Florida een vliegtuigje veilig aan de grond gezet nadat de piloot onwel was geworden. Een luchtverkeersleider die normaal lesgeeft aan nieuwe piloten, hielp de man een veilige noodlanding te maken. De piloot werd naar het ziekenhuis overgebracht. Luister in bovenstaande video mee naar de instructies van de luchtverkeersleider.