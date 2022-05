De eerste foto van een nieuw zwart gat

Pal in het midden van ons sterrenstelsel ligt Sagittarius A* verscholen, een zwart gat waar al decennialang jacht op wordt gemaakt. Nu heeft het eindelijk een gezicht gekregen, in de vorm van een foto waarvan de ontwikkeling vijf jaar heeft geduurd.

Vandaag werd in het hoofdkwartier van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht bij München de foto onthuld van het zwarte gat dat het centrum vormt van ons sterrenstelsel. Naar dat zwarte gat werd decennialang gezocht en onderzoek gedaan, en eigenlijk weten astronomen nog maar sinds kort dat het ook effectief bestaat (DS 7 oktober). Mochten er daarover nog twijfels zijn, dan zijn die nu met deze foto helemaal verdwenen. Gegroet Sagittarius A*, heerser van de Melkweg, middelpunt van de eeuwige rondedans der sterren.

• Nobelprijs voor drietal dat ‘donkerste geheimen van universum’ onderzocht

Net als de allereerste foto van een zwart gat, die drie jaar geleden wereldnieuws was, werd ook deze genomen met de zogenoemde Event Horizon Telescope (EHT). Of beter, hij werd ermee samengesteld, want de EHT is geen echte telescoop, maar wel een constellatie van acht radiotelescopen verspreid over de wereld. Samen vormen die een virtuele radiotelescoop, met een denkbeeldige schotelantenne zo groot als de aarde. De radiogolven die het beeld vormen, werden opgepikt tijdens een tien dagen durende observatiecampagne in april 2017. Het beeld toont dus hoe Sagittarius A* er vijf jaar geleden bijlag in het sterrenbeeld Boogschutter (waarnaar de naam van het zwarte gat verwijst). Dat het zo lang heeft geduurd om de foto – de tweede dus van een zwart gat – te ontwikkelen, toont aan wat voor krachttoer het fotograferen van zwarte gaten is.

