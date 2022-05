Apple is niet langer het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Het maakt plaats voor een oliereus. Het symboliseert de nieuwe realiteit, post corona.

Apple, de producent van onder meer de iPhone, was lange tijd het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Tot nu, want de Saudische oliereus Saudi Aramco heeft de koppositie overgenomen. Het was gisteren ...