Droogte houdt aan: code oranje in alle Vlaamse provincies

In alle Vlaamse provincies is sinds donderdag code oranje van kracht in natuurgebieden wegens de aanhoudende droogte. Dat staat te lezen op de website van het Agentschap Natuur en Bos.

De toestand geldt voorlopig tot maandag en kan daarna mogelijk verlengd worden. ‘Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur’, laat het agentschap weten. ‘Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht op het terrein. Vuur maken is verboden.’

De code betekent dat als er brand uitbreekt, de brandweer versterkt zal uitrukken, en er zal ook meer materieel en mankracht ingezet worden. De waarschuwing geldt voor alle bos- en natuurgebieden onder de bevoegdheid van Natuur en Bos en alle andere natuurgebieden in Vlaanderen. Daarom adviseert het agentschap om er dezelfde voorzichtigheid in acht te nemen.

Ruimer onttrekkingsverbod in Limburg

Ook de provincie Limburg grijpt in. Sinds 1 januari 2022 geldt er daar een permanent onttrekkingsverbod uit de ecologisch meest kwetsbare waterlopen. Vanaf vrijdag komt daar een ruimer tijdelijk onttrekkingsverbod bij, zo heeft Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters beslist. Ook hier is de aanleiding het droge weer.

Het Limburgs droogteoverleg was woensdag bijeengekomen om de situatie in de provincie in detail te bespreken. Metingen door de dienst waterbeheer van de provincie Limburg tonen aan dat de peilen en debieten in enkele waterlopen sterk tot zeer sterk gedaald zijn. Bovendien wordt er voor de komende twee weken geen verbetering verwacht.

De gouverneur heeft tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod ingesteld voor stroomgebieden van de Melsterbeek en zijbeken zoals de Molenbeek en de Cicindria, de Herk en zijbeken, de Mombeek en zijbeken, en de Zwarte Beek. Dat geldt ook voor de stroomgebieden van de Velpe en zijbeken, en de Gete en zijbeken in Herk-de-Stad en Halen, met uitzondering van de Velpe en Gete zelf.