Er komt een oplossing voor al uw vergeten paswoorden

Google, Apple en Microsoft werken samen aan de nieuwe Fido-standaard, en dat zou het einde van het wachtwoord kunnen inluiden.





Chemici moeten zich dringend herbronnen, we weten hoe een zingende zaag werkt en we krijgen een beeld van Bluesky, een gedecentraliseerd sociaal netwerk.

VOLG BITS & ATOMEN OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Dominique Deckmyn, Pieter Van Dooren | Presentatie en redactie Alexander Lippeveld | Eindredactie Bart Dobbelaere | Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.