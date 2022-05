Waarom het ontslag van Wouter Beke onvermijdelijk was

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke stapt op. Hij is na voorzitter Joachim Coens het tweede CD&V-kopstuk dat in een week tijd het podium verlaat. Beke zegt dat hij met zijn exit CD&V wil geven. Waarom zijn ontslag een goede zaak is voor toekomstig voorzitter Sammy Mahdi, vertelt deze podcast.





Wetstraatjournalist Bart Brinckman heeft het over een slimme politicus, een goede partijvoorzitter maar een minister die slecht startte en daar nooit helemaal van herstelde. En zo was Wouter Beke uiteindelijk een hindernis voor CD&V geworden.

