Turkse wordt voorzitster van ING Bank België

De 44-jarige bankier Pinar Abay wordt de nieuwe voorzitster van de raad van bestuur van ING Bank België. De vraag is voor hoelang.

Pinar Abay wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de raad van bestuur van ING Bank België. Die bank vierde zopas haar 150ste verjaardag. Abay is 44 jaar en startte haar carrière in de internationale advieswereld. Ze heeft nog gewerkt bij McKinsey&Company in Istanbul, San Francisco en New York.

In 2011 stapte ze over naar ING om er ceo te worden van ING in Turkije. Abay heeft de Turkse nationaliteit. Ze was de jongste jaren actief in de Benelux voor ING. Abay leidt sinds 2020 de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse activiteiten van de Nederlandse bankgroep. Ze was ook al sinds 2016 lid van de raad van bestuur van ING België.

Tijdelijk?

Dat ze nu voorzitster wordt van ING Bank België is opmerkelijk, omdat ze een uitvoerend bestuurder is van ING – ze is namelijk één van de topmanagers van de bank. Normaal komt de post van voorzitter toe aan een niet-uitvoerende voorzitter. De taak van de voorzitter is onder meer om het management te controleren.

Dat lijkt te suggereren dat Pinar Abay de taak eerder tijdelijk op zich zal nemen, waardoor in een volgende fase ING Bank opnieuw een niet-uitvoerende voorzitter zou krijgen.

ING Bank had zoals bekend eerder de voormalige zakenadvocate Hilde Laga gevraagd om onafhankelijk voorzitter te worden. Uit het persbericht blijkt nu dat Laga toetreedt tot de raad van bestuur. Ze is onder meer gastdocent aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven, lid van de Belgische Commissie Corporate Governance en voorzitter van de investeringsmaatschappij Gimv.

Maar de vraag blijft wanneer Abay de fakkel doorgeeft. Dat hangt hoe dan ook van de (Europese) banktoezichthouder. Door Abay nu naar voren te schuiven, krijgt Laga wellicht ook de kans om ING Bank beter te leren kennen. ING zocht al anderhalf jaar een opvolger voor afscheidnemend voorzitter Diego du Monceau. Na een eerdere verlenging van zijn mandaat, was hij niet beschikbaar om nog langer aan boord te blijven.