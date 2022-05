Finse leiders steunen ‘onmiddellijke’ toetreding tot Navo

De Finse president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin hebben zich uitgesproken als voorstander van een ‘onmiddellijke’ toetreding tot de Navo. Het Kremlin neemt akte van de ‘onvriendelijke stappen’ en dreigt met een ‘symmetrisch antwoord’.

Finland heeft de bocht genomen richting een Navo-lidmaatschap. In een gemeenschappelijke verklaring zeggen de Finse president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin dat ze voorstander zijn van een ‘onmiddellijke’ toetreding tot het Navo-bondgenootschap. Volgens hen zal Finland als Navo-lid de hele militaire alliantie kunnen versterken. De kwestie zal maandag besproken worden in het Finse parlement. Een meerderheid is al gewonnen voor het voorstel.

‘We hopen dat de komende dagen de landelijke stappen die nog nodig zijn om dit besluit te nemen, snel worden gezet’, luidt het in een gedeelde verklaring van de president en de premier.

[11:00] Marie Garre

Rusland reageert

De toetreding van Finland tot de Navo was tot voor kort ondenkbaar. Finland was in de Tweede Wereldoorlog verwikkeld in twee oorlogen met Rusland en bewaarde nadien de vrede via neutraliteit. Een Navo-lidmaatschap zou door Rusland geïnterpreteerd kunnen worden als een nodeloze provocatie, klonk het. Maar de Russische invasie in Oekraïne heeft dat standpunt op losse schroeven gezet. De Finnen zien niet in waarom Rusland bij hen niet op dezelfde manier zouden binnenvallen. Door toe te treden tot de Navo kunnen ze zichzelf beschermen via artikel 5 van het Navo-handvest, dat bepaalt dat de bondgenoten in actie komen als een van de leden aangevallen wordt.

Rusland, dat een 1.300 kilometer lange grens deelt met het Noord-Europese land, had al meermaals gedreigd dat het een aanvraag tot lidmaatschap zou opvatten als een provocatie. Moskou reageerde dan ook dat ze het standpunt van de Finse leiders beschouwt als ‘een onvriendelijke stap’ en dat het navenant zal antwoorden.

Geopolitieke aardverschuiving

Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft eerder al laten verstaan dat Finland zonder problemen lid kan worden van het bondgenootschap. Ook Zweden is welkom. Het Scandinavische land had, na de Russische inval in Oekraïne, samen met Finland laten verstaan dat het interesse had in een lidmaatschap tot de Navo. De Zweden zullen zich zondag uitspreken over het bondgenootschap. De toetreding van Zweden en Finland zou een geopolitieke aardverschuiving betekenen.

De Baltische staten zijn opgetogen met het Finse standpunt. ‘De Navo zal sterker worden. De Baltische landen worden veiliger’, reageerde de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken. Estland ziet vooral voordelen voor de versterking van de marine en luchtmacht.