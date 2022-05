Weerbericht | Het blijft zonnig, maar wel minder warm

Het wordt ook donderdag droog en overwegend zonnig weer, maar tijdelijk zijn er wel meer wolkenvelden. Het wordt iets minder warm dan voorbije dagen, meldt het KMI.

De ochtend start op sommige plaatsen met wat bewolking, nadien krijgen we afwisseling van zon en wolken. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden bij een matige tot vrij krachtige wind. Komende nacht wordt het licht bewolkt tot helder bij temperaturen van 2 tot 10 graden.

Vrijdag blijft het droog en is het ‘s ochtends eerst gedeeltelijk bewolkt. In de loop van de dag komt er meer zon. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 21 graden in de Kempen. De wind waait matig, en vlak aan zee meestal vrij krachtig.

Zaterdag wordt het zonnig met soms hoge sluierwolken en een stapelwolk. De temperatuur stijgt tot 19 of 20 graden in de hoge Ardennen en tot tussen 21 en 23 graden in Laag-België. Aan de kust zorgt een zeebries voor koelere maxima van 17 graden. De wind waait meestal zwak uit het zuidwesten.

Zondag wordt het vrij warm met veel zon, al wordt die soms gesluierd door hoge wolken. Naar de avond toe valt een lokaal warmteonweer niet uit te sluiten. De maxima liggen tussen 22 graden in de Hoge Venen en 27 graden in Laag-België.

Begin volgende week blijft het warm en vaak zonnig, maar is een plaatselijk onweer nog steeds mogelijk.