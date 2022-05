Amerikaanse wet om abortus te legaliseren strandt in Senaat

Een wet om in heel de Verenigde Staten abortus legaal te maken, is gestrand in het parlement. Het wetsvoorstel van de Democraten van president Joe Biden kreeg in de honderdkoppige Senaat niet de zestig stemmen die nodig waren om het in behandeling te nemen.

Zoals verwacht, bleek de tegenstand van de Republikeinse oppositie te sterk. Het wetsvoorstel haalde niet eens de helft van de stemmen: er waren 49 stemmen voor en 51 tegen. Niet alleen stemden alle Republikeinen het wetsvoorstel weg, ook de controversiële Democraat Joe Manchin stemde niet mee met de andere Democraten. Manchin heeft in het verleden al vaker zijn eigen partij gedwarsboomd.

Het ging eerder om een symbolische stemming. ‘Helaas slaagt de Senaat er niet in om het recht te verdedigen dat vrouwen over hun eigen lichaam laat beslissen’, zei vicepresident Kamala Harris na afloop in de gebouwen van de Senaat. President Joe Biden verwoordde het als volgt: ‘De Republikeinen kiezen ervoor om in de weg te staan van het recht van de Amerikaanse burgers om de meest persoonlijke beslissingen te nemen over hun lichaam, familie en leven.’

Een aantal vrouwelijke Democraten van het Huis van Afgevaardigden hielden tijdens de stemming een protestmars in de gangen van het Capitool.

Een wet zoals voorgesteld door de Democraten zou het recht op abortus verankeren. Ze vrezen een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof de komende weken, nadat uit een lek gebleken was dat een meerderheid van de rechters zich wil ontdoen van het iconische Roe v. Wade-arrest, dat het recht op abortus in de VS vastlegde.

Als dit ook het definitieve besluit wordt, is het voortaan aan de Amerikaanse staten zelf om te bepalen of abortus mag. Republikeinse staten zijn al bezig met het recht te verbieden of fors te beknotten.

Een meerderheid van de Amerikanen vindt dat abortus in alle of in de meeste omstandigheden legaal moet blijven.