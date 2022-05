Kevin De Bruyne zet Manchester City op weg naar titel met maar liefst vier goals tegen Wolverhampton

Foto: Action Images via Reuters

Kevin De Bruyne heeft Manchester City gisteravond drie gouden punten bezorgd met een glansprestatie op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. De Bruyne en co. haalden het met 1-5.

De Rode Duivel bracht de bezoekers al na zeven minuten voetballen op voorsprong. Amper vier minuten later bracht Leander Dendoncker de Wolves op gelijke hoogte. Maar met nog drie doelpunten – twee voor en één na rust – stelde De Bruyne de zege alsnog veilig. In het slot maakte Raheem Sterling er ook nog 1-5 van. Vooral de derde treffer van De Bruyne – een knap schot, met zijn ‘mindere’ linker, van aan de rand van de zestien – was er één om duimen en vingers bij af te likken.

De Bruyne is na Romelu Lukaku pas de tweede Belg die vier doelpunten lukt in één Premier League-wedstrijd. Wolverhampton-Manchester City is dan weer de eerste wedstrijd ooit waarin vijf Belgische goals werden gemaakt.

Met dank aan de driepunter van gisteravond behouden De Bruyne en co. hun voorsprong van drie punten op eerste achtervolger Liverpool. Op de twee laatste speeldagen nemen de Citizens het nog op tegen West Ham (uit) en Aston Villa (thuis).