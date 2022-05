Zondag kan het al zover zijn: de scenario’s die Club Brugge naar de titel leiden

Dankzij de zege tegen Union staat Club Brugge op één zege van de titel. Blauw-zwart telt nu immers drie punten voorsprong op de Brusselaars, maar heeft het voordeel bij gelijke punten omdat Union zijn punten naar boven afgerond zag bij de puntenhalvering bij de start van de play-offs. Dit zijn de scenario’s waarbij Club Brugge kampioen wordt.

1. Als het nog minstens één van zijn laatste twee wedstrijden, op bezoek bij Antwerp of thuis tegen Anderlecht, wint. Dat wil zeggen dat blauw-zwart zondag al kampioen kan zijn als het de drie punten pakt op de Bosuil, of als het minstens even goed doet als Union op bezoek bij Anderlecht.

2. Als het nog minstens één punt pakt in zijn laatste twee wedstrijden, op voorwaarde dat Union zijn laatste twee matchen op bezoek bij Anderlecht en thuis tegen Antwerp niet allebei wint.

3. Als Union zijn laatste twee wedstrijden allebei niet kan winnen.