Dat CD&V kiezers verliest en Vlaams Belang er wint, dat wist u al. Maar waar gaan die kiezers heen of waar komen ze vandaan? De cijfers achter De Stemming brengen de lekken en de nieuwe reservoirs van partijen voor het eerst in beeld.

Vaak wordt een politieke peiling gereduceerd tot dat ene cijfer na de komma per partij, namelijk de kiesintentie: hoeveel mensen geven aan op dit moment op een bepaalde partij te zullen stemmen? Dat cijfer komt met een foutenmarge en geeft aan of partijen tegenover de verkiezingen eerder op winst dan verlies staan. Het beeld uit De Stemming, het jaarlijkse opinieonderzoek door de Universiteit Antwerpen en de VUB in opdracht van De Standaard en VRT.Nws, biedt een helder overzicht: Vlaams Belang, Vooruit en de PVDA staan duidelijk op winst, CD&V en Open VLD duidelijk op verlies, bij Groen en de N-VA slabakt het, maar lonkt eerder de min dan de plus.

Tot zover het verhaal dat u kent. Maar wat daarbij onderbelicht blijft, zijn de bewegingen tussen die winnaars en verliezers. De stemmen die CD&V verliest, gaan natuurlijk elders heen. Omgekeerd komen die extra stemmen voor Vooruit of Vlaams Belang ergens vandaan.

In een dynamische grafiek vergelijken we per partij hoeveel kiezers ze konden vasthouden sinds 2019 en waar ze kiezers verliezen en winnen. Dat is belangrijk, omdat het voor elke partij duidelijk maakt hoe trouw hun kiespubliek is, wie hun grootste concurrenten zijn, of waar misschien de belangrijkste reservoirs van nieuwe kiezers zitten.

Het moet wel duidelijk zijn dat die oefening niet alles zegt. Zo analyseert ze het stemgedrag niet van al wie in 2019 niet wilde of mocht stemmen. Bovendien zijn die bewegingen, gegeven de foutenmarge van de totale peiling, niet in steen gebeiteld. Een op de tien kiezers geeft ook aan nog niet te weten op wie hij of zij zal stemmen.