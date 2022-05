Club op weg naar historische derde landstitel op rij

2020, 2021, 2022? Club Brugge staat op één zege van een historische derde landstitel op rij na een thriller in Jan Breydel. Simon Mignolet belette Union het scoren tot een owngoal Club op 1–0 bracht. De VAR keurde in het slot de gelijkmaker af.

1976, 1977, 1978. Niet alleen Union Sint-Gillis, ook Club Brugge voetbalt in deze play-offs voor een plaats in de geschiedenisboeken. Vijfenveertig jaar geleden vierde blauw-zwart drie titels op rij onder de legendarische Oostenrijkse ­trainer Ernst Happel. Bijna een ­halve eeuw later kunnen Philippe Clement en zijn Nederlandse opvolger Alfred Schreuder die bijzondere reeks evenaren.

Na een titelduel vorige zondag in Brusselse stijl serveerde Club Brugge woensdagavond een titelmatch op West-Vlaamse leest geschoeid. Vrolijkheid maakte plaats voor verbetenheid. De stadion-dj legde een playlist op die het belang van het moment moest vatten. In opzwepende filmpjes moedigden de spelers de toeschouwers aan hun deel van het werk te doen. Timmy Simons, Jelle Vossen én Michel Preud’homme werden gemobiliseerd om de aftrap te geven. De uittredende kampioen had zijn kaki uniform en zijn combatschoenen aangetrokken voor een duel waarin het Union op afstand wilde zetten in de titelstrijd.

De supporters van Club maakten er een feestje van toen de ­spelersbus Olympia kwam opgedraaid. Maar eenmaal in het stadion overheerste de focus. De fans deden wat ze al veel vaker hadden gedaan in money time. Ze volgden de wedstrijd op het puntje van hun stoel. Moedigden de spelers aan en zetten de scheidsrechters onder druk. Hun beleving is helemaal anders dan de fans van Union die in Latijnse stijl blijven zingen en dansen – of de ploeg nu wint of verliest.

Psychologische prikken

Baadde het Dudenpark zondag in de zon, dan joeg de westenwind gisteravond regenbuien over het de grasmat van Jan Breydel. De ­supporters van Union lieten zich horen, maar waren maar met een goede 700 naar Brugge afgezakt. Het supportersvak is dubbel zo groot en Union had aanvragen genoeg, maar naar verluidt nam Club de beslissing om maar zoveel bezoekende supporters toe te laten als er vorige zondag in het Dudenpark welkom waren. Een van de ­vele psychologische prikken om de landstitel binnen te halen.

Ook trainer Alfred Schreuder had zijn bijdrage gedaan. De Nederlandse coach kwam half terug op zijn verkeerde opstelling van ­vorige zondag en herstelde Charles De Ketelaere in ere op zijn centrale positie. Andreas Skov Olsen zat wel opnieuw op de bank. Zoveel eergevoel heeft de mogelijk nieuwe trainer van Ajax nog wel.

De belangrijkste speler van Club Brugge staat in deze play-offs in doel. Simon Mignolet liet zich in vier wedstrijden nog niet vloeren en stond ook gisteren pal op drie pogingen van Union bij een 0–0-stand. Eerst door twintig seconden na de aftrap te redden op Lazare, vervolgens door kort voor rust op tijd de benen te sluiten voor een poging van Undav. En vervolgens ook na de rust met een onorthodoxe redding met de rug op een poging van dichtbij van Lazare.

Van de Brugse aanvallers toonde Charles De Ketelaere zich het meest in het wedstrijdbegin. Hij smeerde Machida een gele kaart aan met een flukse beweging. Het zou een betekenisvol moment worden. Na rust werd de Japanse verdediger van Union uitgesloten met een tweede geel.

VAR grijpt in

Jack Hendry stond opnieuw in de basis in de verdediging. De Schot was persona non grata geworden onder Alfred Schreuder maar moest de geschorste Nsoki vervangen. Hendry onderscheidde zich vooral in aanvallend opzicht. Hij kreeg de beste Brugse kansen na stilstaande fasen.

Clinton Mata speelde een sterke partij bij Club tot hij last kreeg aan de hamstrings. Hij moest worden vervangen door Sargis Adamyan. De noodgedwongen wissel pakte batig uit voor Club Brugge. Het was de Armeense aanvaller die met een loopactie Machida tot een tweede gele kaart dwong. Eerder had het Brugse publiek nog moord en brand geschreeuwd, omdat Lazare geen gele kaart had gekregen.

Met 11 tegen 10 ging Club drukken. Hendry en Lang belegerden het doel van Union tot een poging van Buchanan (on)gelukkig door doelman Moris via de rug van ­Bager in doel werd geduwd. De voorsprong was verdiend maar met een gelukje.

Vanzeir miste de gelijkmaker, tot in het slot aanjager Casper Nielsen het gaatje vond. De bank van Union sprong recht, maar de VAR riep scheidsrechter Lambrechts tot de orde. Aan de fase was nauwelijks merkbaar buitenspel vooraf gegaan.

Club staat nu 3,5 punten voor op Union en kan dit weekend al kampioen worden. Het kampioenenfeest in Brugge is op 23 mei gepland. Net op tijd voor de Heilige Bloedprocessie.