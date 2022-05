Generaties Palestijnen groeiden op met Shireen Abu Akleh (51) op het televisiescherm. Woensdag werd de journaliste doodgeschoten in Jenin, volgens omstaanders door het Israëlische leger. ‘Ze was een inspiratie voor ons allemaal.’

Het was volgens omstaanders nog rustig, toen Shireen Abu Akleh (51) woensdagochtend aankwam in de stad Jenin. Samen met een groep Palestijnse journalisten wou ze een razzia in het vluchtelingenkamp verslaan ...