Dat de controversiële docureeks Tegenwind met een monsterscore de publieksprijs van de Ultimas won, doet vele wenkbrauwen fronsen. ‘Als je het publiek laat stemmen, moet je die mening respecteren.’

Als een boemerang die terugkeert in het gezicht van de organisatie: zo laat de hetze rond de overwinning van Tegenwind op de Ultimas dinsdagavond zich het best omschrijven. In een poging om de naamsbekendheid ...