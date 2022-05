Italiaanse berginfanteristen in opspraak wegens ongewenste intimiteiten

In Italië leiden berichten over tientallen gevallen van ongewenste intimiteiten bij een grote bijeenkomst van berginfanteristen tot commotie.

Zo’n 75.000 ‘Alpini’, leden en veteranen van een infanterie-eenheid van het Italiaanse leger, waren het voorbije weekend in Rimini voor hun jaarlijkse treffen. Volgens een groepering van vrouwenactivisten meldden zich daarna meer dan honderd vrouwen op sociale media met klachten over ongewenste intimiteiten.

Ze stelden dat ze bij de parade van de militairen op straat, in bars of in hotels lastiggevallen waren. Dinsdag diende een eerste vrouw een klacht in, berichtte het Italiaanse persbureau Ansa. De verwachting is dat nog meer vrouwen naar de politie zullen stappen.

De Italiaanse minister van Defensie Lorenzo Guerini heeft al zijn afschuw uitgesproken. ‘De feiten mogen en zullen niet onderschat worden’, zei hij. De autoriteiten zullen de voorvallen onderzoeken. De minister riep op om niet alle soldaten over dezelfde kam te scheren. ‘Tegelijk mag er geen aanvaarding zijn. Ongewenste intimiteiten en geweld mogen nooit en op geen enkele manier rechtvaardiging vinden en moeten zonder aarzeling veroordeeld worden.’

In totaal zakten voor de driedaagse bijeenkomst zo’n 400.000 mensen naar Rimini af, onder wie toeristen en familieleden van de Alpini. De Italiaanse vereniging van berginfanteristen ANA heeft zich gedistantieerd van de berichten, ‘die zeker niet verenigbaar zijn met de tradities en waarden waarvoor wij nog altijd staan’.