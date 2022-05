Bandlid Pussy Riot ontvlucht Rusland

Een bekende activiste van de Russische punkband Pussy Riot, Maria Aljotsjina, is Rusland ontvlucht. Ze kon ontsnappen ondanks dat ze onder politietoezicht stond, meldt haar advocaat.

Dinsdag deed de 33-jarige activiste haar verhaal aan de New York Times vanuit de Litouwse hoofdstad Vilnius. Het is niet duidelijk of ze daar nog steeds is. Ze zegt dat ze het land uitgekomen is vermomd als maaltijdbezorger.

Aljotsjina werd in februari gearresteerd, waarna ze onder toezicht werd geplaatst. Het was de zoveelste stap van de Russische overheid tegen een lid van de groep die uiterst kritisch is over de machthebbers in het Kremlin.

Aljotsjina had eerder opgeroepen tot demonstraties voor een gevangengenomen tegenstander van het regime, Aleksej Navalni. Ze ging kort daarna in hongerstaking. In 2012 werd ze veroordeeld tot twee jaar strafkamp, omdat ze in een kerk met een zogeheten punkgebed had geprotesteerd tegen president Vladimir Poetin.

De Russische machthebbers plaatsten meerdere leden van Pussy Riot op een lijst van zogenoemde buitenlandse agenten om hen te intimideren en hun invloed te beperken, aldus de oppositie.

Het feit dat het haar gelukt is te ontsnappen noemt Aljotsjina in het interview met de New York Times een ‘weerspiegeling van de chaotische Russische wetshandhaving’. ‘Vanaf hier lijkt het een grote demon, maar het is erg ongeorganiseerd als je van binnenuit kijkt’, weet Aljotsjina. ‘De rechterhand weet niet wat de linkerhand doet.’

Ze denkt dat Rusland ‘geen bestaansrecht’ meer heeft. ‘Eerder was er twijfel over hoe het land verenigd is, door welke waarden het verenigd is en waar het naartoe gaat. Maar nu denk ik dat daar geen twijfel meer over is.’

De andere leden van Pussy Riot wonen al een tijdje in het buitenland. De band speelt op 20 mei in Het Depot in Leuven.