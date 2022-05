Deze vijf boeken van Jeroen Brouwers moet u gelezen hebben

Bezonken rood kende u waarschijnlijk al, maar deze titels van Jeroen Brouwers zullen u ook zeker kunnen bekoren.

• Bezonken rood (1981). Beknopte, hartverscheurende roman over Brouwers en zijn moeder, vooral over hun gevangenschap in een Japans gevangenenkamp op Indonesië. In Frankrijk bekroond met de Prix Fémina Etranger 1995.

• Winterlicht(1984): Een intrieste, poëtische en licht-experimentele roman, waarin Brouwers een eresaluut brengt aan mislukte schrijvers, die zelfs geen ‘vage voetafdruk in de literatuurgeschiedenis’ nalaten.

• Kroniek van een karakter (1987): Brouwers correspondentie met collega’s, vrienden en soms ook vijanden. In zijn brieven laat Brouwers zich stilistisch helemaal gaan, wat ze ongekunsteld spontaan en een feest om te lezen maakt.

• Vlaamse leeuwen(1994): Een bundeling van alle essays over Vlaamse schrijvers en toestanden. Bekroond met een Gouden Uil.

• Extra Edietzie (1996): Zijn beste, grappigste, vileinste schotschrift, een afrekening met de manager die aan het hoofd van zijn uitgeverij werd neergepoot. (Opgenomen in Hamerstukken.)