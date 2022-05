Schrijver Jeroen Brouwers overleden

De Nederlandse schrijver, journalist en essayist Jeroen Brouwers is woensdag overleden. Dat maakt zijn uitgeverij Atlas Contact bekend. Hij werd 82 jaar.

Na een schrijverscarrière van meer dan zestig jaar is Jeroen Brouwers, die sinds 1993 in België woonde, overleden. ‘Na een kort ziekbed’, meldt zijn uitgeverij. Hij kampte al jaren met een slechte gezondheid. In een interview met onze krant zei hij vorig jaar dat hij zijn einde voelde naderen. Schrijven deed hij al geruime tijd niet meer.

Brouwers gold als een van de belangrijke auteurs en grootste stilisten van de Nederlandse literatuur. Tot de bekendste titels behoren Bezonken rood, Geheime kamers, Datumloze dagen, Bittere bloemen en Het hout. Zijn werk viel bijzonder veel in de prijzen. Zijn laatste roman Cliënt E. Busken werd in 2021 bekroond met de Libris Literatuur Prijs. Ook met scherpe polemieken maakte hij naam.

Brouwers werd in 1940 geboren in Batavia, in de toenmalige Nederlandse kolonie. Tijdens de oorlog belandde hij samen met zijn moeder en zus in een Japans interneringskamp, waarover hij later Bezonken rood schreef. In 1948 verhuisde hij als 8-jarige naar Nederland. Tot zijn zeventiende verbleef hij in katholieke kostscholen. Ervaringen die zijn leven en werk tekenden.

‘De boeken die ik heb geschreven zijn mijn biografie: zij zijn de voetstappen die ik nalaat op mijn weg’, zo citeert zijn uitgeverij hem. ‘Al mijn boeken zijn autobiografisch en niettemin alle gelogen – ik schrijf dan ook niet historie, maar literatuur: de mijne. Ik ben de verhalen die ik vertel.’