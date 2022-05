Démare wint vijfde Giro-etappe na massasprint

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft de sprint in de vijfde etappe van de Giro tussen Catania en Messina gewonnen. De Fransman bleef Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) en Giacomo Nizzolo (Israel - Premier Tech) net voor. Mark Cavendish en Caleb Ewan werden onderweg gelost en sprintten daarom niet mee. De Spanjaard Juan Pedro López blijft leider.

Hoe kwam de zege tot stand?

We kregen in Messina de derde massaspurt in vijf ritten. Dat was de verdienste van Groupama-FDJ (Arnaud Démare), Israel-Premier Tech (Giacomo Nizzolo) en Alpecin-Fenix (Mathieu van der Poel). Die drie teams controleerden de boel zodat er geen noemenswaardige uitvallen kwamen vooraleer de gevaarlijke en lastige finale met een haakse bocht op 750 meter van het einde werd aangesneden. Het ging werkelijk in rotvaart naar dat scharnierpunt dat uiteindelijk probleemloos werd genomen.

Als bij wonder bleef iedereen recht achter de rug van Arnaud Démare. Zo flirtte Biniam Girmay heel gevaarlijk met de boarding. Net zoals zondag in Balatonfüred zat hij opnieuw ingesloten en moest hij het in het eentje zien te redden.

Arnaud Démare hees zich in Messina qua aantal dagzeges op gelijke hoogte van zijn landgenoten Jacques Anquetil en Bernard Hinault. Deze iconen wonnen ook zes keer maar ze speelden in een andere klasse, want het waren in de eerste plaats rondewinnaars. Voor de 30-jarige Picardiër van Marc Madiot was het zijn eerste Worldtourzege sinds de elfde rit van de Giro in Rimini op 10 oktober. In deze editie won hij tot vier keer toe en werd eindwinnaar in het puntenklassement.

Wie reed zich in de kijker?

Caleb Ewan kwam opnieuw op een negatieve manier in de spots. De Australische kopman van Lotto-Soudal kende een bijzonder kwaad moment op de enige hindernis van de dag en loste nog vroeger dan Mark Cavendish. De Duitser Rüdiger Selig speelde locomotief voor de pocketspurter, maar het werd al snel duidelijk dat hij ook in deze vijfde etappe achter de feiten aan zou hollen.

En dan was er nog het onvermijdelijke duo van Drone Hopper-Androni Giocattoli dat opnieuw op 170 km van het einde in de aanval trok. Mattia Bais en Filippo Tagliani duelleren om de meeste aantal kilometers voorop te rijden in deze Giro. Dit keer kregen ze hun landgenoten Mirco Maestri (Eolo-Kometa), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF) en de Fin Jaakko Hänninen (AG2R-Citroën) mee. Maestri won de spurt boven op de Portella Mandrazzi en graaide de achttien punten weg vóór de neus van Bais.

Op de top van deze col van tweede categorie lag Arnaud Démare 1’20” seconden achter op het peloton, terwijl Mark Cavendish met een achterstand van bijna drie minuten doorkwam en Caleb Ewan daar al tegen vijf minuten achterstand aan moest kijken.

Démare zat op 75 km van Messina wel alweer in het peloton, maar zijn lead-out Jacopo Guarnieri hing in de buurt van Cavendish, wat dan weer minder interessant was.

De vroege vluchters zongen het dit keer 103 km uit, zodat Bais na vijf ritten aan een kleine 500 kilometer voorop zit. Diens ploegmaat Tagliani heeft slechts 13 kilometers minder. Op 66 kilometer van Nibali’s geboortestad Messina was het opnieuw ‘gruppo compatto’, maar dan zonder sprinters Cavendish en Ewan. Cav hees op vijftig kilometer van Messina de vlag, Ewan was daar al lang een vogel voor de kat.

Wat deden de favorieten?

Er was een tussensprint waarop João Almeida zijn zinnen had gezet. Hij pakte er twee waardoor de Portugees in de stand van de achtste naar de zevende plaats opschuift, op 1’58” van leider Juan Pedro López. Romain Bardet was de pineut, want als vierde pakte hij naast de bonificatieseconden.

Dat was het enige wapenfeit onder de favorieten die vandaag en donderdag vooral hopen geen tijdsverlies te lijden. De volgende slag om het klassement is vrijdag onderweg naar Potenza.

Laten we het dan maar over een ex-favoriet op de zege hebben: Tom Dumoulin probeerde mentaal te herstellen van de klap die hij dinsdagmiddag op de Etna opliep. Vóór de start zei hij dat het nog wel enkele dagen duurt vooraleer hij die opdoffer heeft verteerd.

Wout Poels zat te zwemmen in de groep van Mark Cavendish nadat de Nederlander van Bahrain Victorious op de Etna ook al zestien minuten pakte. De ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik zit duidelijk niet lekker in zijn vel.

Wat deden de Belgen?

Edward Theuns (Trek-Segafredo) klasseerde zich opnieuw als beste Belg. Zondag eindigde hij zesde, nu moest de Gentenaar tevreden zijn met een negende plaats. Al zat hij in de laatste rechte lijn nog in een gevecht gewikkeld met Alberto Dainese van Team DSM. Zondag gooide Démare hem uit het juiste wiel. Hopelijk kan Theuns vandaag eens vrijuit sprinten.

De eerste landgenoot die zich liet opmerken was Dries De Bondt. De ex-Belgische kampioen trok met zijn Nederlandse ploegmaat Oscar Riesenbeek door op 6 km van de top van de Portella Mandrazzi. Dat was in opdracht van Mathieu van der Poel die op deze manier spurters wilden overboord kieperen. Wat lukte. Cavendish schoot er onmiddellijk af. Op Mauri Vansevenant na verzamelde Quick-Step Alpha Vinyl Team zich rond hun oude Britse spurtbom.

Mauri Vansevenant droeg de witte trui, simpelweg omdat hij tweede staat in de stand van het jongerenklassement en Juan Pedro López de Maglia Rosa draagt.

Verder nog iets dat u moet weten?

Mathieu van der Poel pakte vandaag uit met een Canyon-fiets in de ‘ciclamino-kleur’, zodat hij conform was met de puntentrui die hij droeg. Alpecin-Fenix heeft blijkbaar voor elk klassement de passende kleur van racetuig voor MVDP. Maar omdat de allereerste ‘maglia rosa’ het in Messina liet lopen met die gevaarlijke bocht de laatste kilometer, is hij zijn puntentrui kwijt en moet hij donderdag met een gewone merkenfiets verder.

In het peloton vierde Samuele Rivi (Eolo-Kometa) heel anoniem zijn 24ste verjaardag. Maandag was de Italiaan nog 171 km in de aanval.

Lotto-Soudal, na vier dagen Giro, zeventiende in de ploegenstad, werd in de volgerskaravaan naar de laatste plaats verwezen. De jury gaf Allan Davis dinsdagavond een boete van 1000 Zwitserse frank (ongeveer 960 euro) omdat zijn chauffeur publiek in gevaar had gebracht bij een remmanoeuvre. De auto van Lotto-Soudal schoot zich naar voren omdat Roger Kluge door een motard was aangereden en zijn schoen en fiets stuk was. De motorrijder zelf ging vrijuit…

De etappe eindigde naar Italiaanse normen heel vroeg, maar dat kwam omdat heel de karavaan na de finish nog de veerboot moest nemen naar het vasteland. Wie eerst aankwam, kreeg de eerste overzet. Donderdagmiddag vertrekt de Giro helemaal onderaan de laars in Palmi. Maar daar is Filippo Fiorelli niet meer bij. De snelle man van Bardiani-CSF stapte in zijn eigen Sicilië uit de Giro.

Vincenzo Nibali tot slot zei na de finish dat dit zijn laatste Giro was en meteen ook zijn laatste seizoen. Hij hield eraan dit in zijn bloedeigen Messina te zeggen, bij zijn eigen mensen.