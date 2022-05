Stroomproject Ventilus zet West-Vlaanderen onder hoogspanning

Ventilus, het project dat de elektriciteit vanop zee naar het binnenland moet brengen, beroert al meer dan twee jaar de gemoederen in West-Vlaanderen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir staat voor een groot dilemma. Komt de bovengrondse hoogspanningslijn er, of kiest de minister toch voor een duurdere ondergrondse lijn?





Wim Winckelmans legt uit hoe het dossier precies in elkaar zit, en onze redactie ging reacties sprokkelen ter plaatse.

CREDITS

Journalist Wim Winckelmans

