Acteur Robin Parkinson uit ‘Allo ‘Allo! overleden

De Britse acteur Robin Parkinson is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Britse openbare omroep BBC woensdag gemeld. De man is vooral bekend als monsieur Ernest Leclerc in de komische tv-serie ‘Allo ‘Allo.

‘Acteur Robin Parkinson, bekend van ‘Allo ‘Allo! en de stem van Button Moon, is op 92-jarige leeftijd vredig overleden met zijn vrouw en dochters aan zijn zijde.’ Dat liet de familie vandaag weten in een mededeling. De doodsoorzaak van de acteur werd niet meegedeeld.

Robin Parkinson was de tweede acteur die monsieur Leclerc uitbeeldde. Hij dook op in 22 van de 85 afleveringen van de serie. De acteur was nog in andere series te zien en acteerde in enkele films.