‘Samenwerking tussen oliebedrijf Neste en Coldplay is greenwashing’

De samenwerking tussenColdplay en Neste wordt sterk bekritiseerd. De Britse band wil de uitstoot van zijn wereldtournee samen met de Finse raffinaderij halveren.

De Britse band Coldplay, die op 5 en 6 augustus in België zal optreden, hoopt tijdens zijn nieuwe wereldtournee ‘Music of the spheres’ zijn CO 2 -uitstoot te halveren. De samenwerking met het Finse oliebedrijf Neste is de nieuwste van een reeks initiatieven om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Campagnegroep Transport & Environment noemt de bandleden echter ‘nuttige idioten’, omdat ze met de samenwerking de praktijken van Neste helpen groenwassen. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

‘Het is nog niet te laat’

Tijdens de wereldtournee vliegt Coldplay wekelijks naar nieuwe stadions, wat heel wat CO 2 -uitstoot meebrengt. De band kreeg tijdens vorige tournees ook al kritiek op zijn vliegreizen, maar daar probeert hij dus verandering in te brengen. Om de uitstoot te verminderen zal Neste de vliegtuigen uitrusten met duurzame brandstof. Het bedrijf zal ook hernieuwbare diesel aanleveren om het podium in stroom te voorzien. ‘Zijn duurzame brandstoffen met lage uitstoot zullen een belangrijke rol spelen in onze inspanningen om de impact van de tour op het klimaat tot een minimum te beperken’, klinkt het bij Coldplay.

• En wat met al die vliegreizen, Chris Martin?

Niet iedereen is even blij met het initiatief. ‘De samenwerking tussen Neste en Coldplay is greenwashing’, zegt Carlos Calvo Ambel, directeur van Transport & Environment aan The Guardian. ‘Het bedrijf is gelinkt aan het soort ontbossing dat Chris Martin en zijn fans zou afschrikken. Het is nog niet te laat. De band moet zijn partnerschap met Neste stopzetten en zich richten op echt duurzame oplossingen.’

Tussen 2019 en 2020 was de Finse onderneming verantwoordelijk voor de verdwijning van 10.000 hectare bos, blijkt uit een studie van Friends of the Earth. En dat terwijl ze beweert de grootste producent van duurzame biobrandstoffen te zijn. Woordvoerder Hanna Leijala van Neste beloofde wel dat er voor de samenwerking met Coldplay geen gewone palmolie als brandstof wordt gebruikt. Alleen hernieuwbare afvalstoffen worden ingezet.

Kinetische dansvloer

Wanneer Coldplay aan haar tournee begon, maakte de groep al bekend dat ze verschillende initiatieven zou nemen om haar uitstoot te halveren. Zo plant ze een boom voor elk verkocht ticket en wordt een kinetische vloer gebruikt die de bewegingen van de fans omzet in energie. De hoeveelheid energie die de dansvloer opwekt, blijkt evenwel tegen te vallen. Die zal namelijk slechts twee procent van de energiebehoeften dekken.

‘Toen we deze tour aankondigden, zeiden we dat we ons best zouden doen om hem zo duurzaam en koolstofarm mogelijk te maken, maar dat dat een work-in-progress zou zijn’, kondigde de band aan. ‘Dat blijft zo. We beweren niet dat we het allemaal al goed voor elkaar hebben.’